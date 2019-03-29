Два пассажирских поезда столкнулись в Италии: пострадали 50 человек (фото, видео)
На севере Италии столкнулись два пассажирских поезда. В результате 50 человек получили травмы разной степени тяжести.
Об этом сообщает местное издание Leggo. Авария произошла в итальянской коммуне Инвериго в провинции Комо, 28 марта.
Scontro frontale tra treni nel Comasco, sei feriti - https://t.co/vxd6lMEReY - https://t.co/mYJx6SINjU - pic.twitter.com/9ndMQF8WlR— ilfogliettone.it (@ilfogliettone) 29 марта 2019 г.
Причиной инцидента стала несработавшая система безопасности на одном из участков дороги, передает Министерство инфраструктуры и транспорта Италии.
«Предполагалось, что причиной аварии стал человеческий фактор. Однако на данном участке железнодорожной линии, управляемой FerrovieNord, не сработала операционная система безопасности SCMT», - заявили в ведомстве.
Inverigo. Scontro tra treni https://t.co/z9njOslzXDpic.twitter.com/0RVsPVd0O5— VaresePress.info (@EditoreCriseo) 28 марта 2019 г.
Из 50 пострадавших в результате инцидента, 6 человек были госпитализированы в больницы Комо и Милана. Остальным помощь была оказана на месте. По факту произошедшего проводится расследование.
Как сообщал УНИАН, ранее два пассажирских поезда столкнулись в городе Претория в Южно-Африканской Республике, из-за чего погибли три человека и более 200 пострадали.