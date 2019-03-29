Два пассажирских поезда столкнулись в Италии: пострадали 50 человек (фото, видео)

Причиной инцидента стала несработавшая система безопасности на одном из участков дороги, передает Министерство инфраструктуры и транспорта Италии.

На севере Италии столкнулись два пассажирских поезда. В результате 50 человек получили травмы разной степени тяжести.

Об этом сообщает местное издание Leggo. Авария произошла в итальянской коммуне Инвериго в провинции Комо, 28 марта.

Причиной инцидента стала несработавшая система безопасности на одном из участков дороги, передает Министерство инфраструктуры и транспорта Италии.

«Предполагалось, что причиной аварии стал человеческий фактор. Однако на данном участке железнодорожной линии, управляемой FerrovieNord, не сработала операционная система безопасности SCMT», - заявили в ведомстве.

Из 50 пострадавших в результате инцидента, 6 человек были госпитализированы в больницы Комо и Милана. Остальным помощь была оказана на месте. По факту произошедшего проводится расследование.

Как сообщал УНИАН, ранее два пассажирских поезда столкнулись в городе Претория в Южно-Африканской Республике, из-за чего погибли три человека и более 200 пострадали.