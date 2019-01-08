В ЮАР столкнулись два поезда: четверо погибших, более 600 пострадавших

На момент аварии в поездах находились около 800 человек.

В результате столкновения двух пассажирских поездов в столице Южно-Африканской Республики Претории погибли четыре человека, около 620 человек получили ранения.

Об этом сообщает The Citizen.

Столкновение поездов произошло во вторник, 8 января, около 10:00 по местному времени на станции Маунтэйн-Вью

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На момент аварии в поездах находились около 800 человек. Часть пассажиров оказались заблокированными в обломках вагонов. Спасатели пытаются добраться до пострадавших пассажиров.

Причиной аварии называют то, что оба поезда вышли из города Мабопане в Преторию по одной железнодорожной линии.

На данный момент рейсы поездов в районе временно приостановлены.

Как сообщал УНИАН, шесть человек погибли в результате аварии пассажирского поезда на мосту Сторебилт, соединяющий датские острова Фюн и Зеландия.