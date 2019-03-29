Гуайдо запретили 15 лет занимать госдолжности в Венесуэле

По словам оппозиционера, 6 апреля начнется "Операция Свобода", направленная на свержение Мадуро.

Глава Генерального контрольного управления Венесуэлы Элвис Аморосо в четверг, 28 марта, своим декретом снял Хуана Гуайдо, признанного Европарламентом временным президентом страны, с поста руководителя парламента. По словам чиновника, являющегося лояльным диктатору Мадуро, Гуайдо запрещено в течение 15 лет занимать государственные должности.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Читайте такжеКремль подтвердил присутствие российских «специалистов» в Венесуэле

Аморосо считает, что Гуайдо "взял на себя государственные обязанности, которые ему не предназначались, и, действуя совместно с иностранными правительствами, нанес ущерб венесуэльскому народу". Кроме того, как утверждает Аморосо, соперник Мадуро вовлечен в коррупционную деятельность.

Хуан Гуайдо в свою очередь выразил сомнение в легитимности позиции, занимаемой Элвисом Аморосо.

По словам оппозиционера, Нацассамблея - единственная инстанция, которая вправе назначать кандидатов на пост главы Генерального контрольного управления. По мнению Гуайдо, декрет, изданный главным аудитором страны, не имеет законной силы

При этом политик пообещал продолжить борьбу против главы Венесуэлы Николаса Мадуро "на улицах" страны.

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино в свою очередь назвал заявления Аморосо "абсурдными".

Как сообщал УНИАН, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что операция "Свобода", которая, по его мнению, должна будет привести к прекращению правления диктатора Николаса Мадуро, начнется 6 апреля.