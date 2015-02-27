Президент Красного Креста обвинил московский офис в несоблюдении принципов организации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос относительно оценки деятельности московского отделения Российского общества Красного Креста на Донбассе и якобы сбор им каких-либо доказательств против Украины.

«Я повторяю то, что я отмечал в Москве: Я не считаю эти заявления, эту деятельность, которая осуществляется московским Красным Крестом, в соответствии... То есть, она не есть в соответствии с принципами нейтралитета, независимости и незаангажированности. С принципами, на которых базируется деятельность Международного Красного Креста”, - сказал Маурер.

Читайте такжеВ ЕС 23 февраля обсудят вопросы оказания гуманитарной помощи Украине

Он добавил, что обратился к президенту российского Красного Креста с просьбой обеспечить соблюдение этих принципов и обратить внимание на деятельность московского представительства Красного Креста.

“Это не является ответственностью и функцией Международного комитета Красного Креста - обеспечить соблюдение этих принципов. Но я обратил на это внимание”, - добавил президент МККК.

Ранее НИАН сообщал, что Красный Крест не может оценить последствия российских "гумконвоев" в Украину.