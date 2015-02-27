Президент Красного Креста обвинил московский офис в несоблюдении принципов организации
Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер отмечает, что деятельность московского отделения Красного Креста не соответствует основополагающим принципам организации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос относительно оценки деятельности московского отделения Российского общества Красного Креста на Донбассе и якобы сбор им каких-либо доказательств против Украины.
«Я повторяю то, что я отмечал в Москве: Я не считаю эти заявления, эту деятельность, которая осуществляется московским Красным Крестом, в соответствии... То есть, она не есть в соответствии с принципами нейтралитета, независимости и незаангажированности. С принципами, на которых базируется деятельность Международного Красного Креста”, - сказал Маурер.
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Он добавил, что обратился к президенту российского Красного Креста с просьбой обеспечить соблюдение этих принципов и обратить внимание на деятельность московского представительства Красного Креста.
“Это не является ответственностью и функцией Международного комитета Красного Креста - обеспечить соблюдение этих принципов. Но я обратил на это внимание”, - добавил президент МККК.
Ранее НИАН сообщал, что Красный Крест не может оценить последствия российских "гумконвоев" в Украину.