Арест Навального сократили на пять с половиной часов

Мосгорсуд признал законным административный арест на 15 суток лидера Партии прогресса Алексея Навального по делу об агитации в метро, сообщила в Твиттере пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Об этом пишет Сноб.

При этом срок ареста был сокращен на срок задержания после доставления его в ОВД для оформления протокола об административном правонарушении, то есть на 5 часов 20 минут.

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Мосгорсуд признал, что Пресненский районный суд не принял во внимание постановление пленума Верховного суда, в котором говорится, что срок административного ареста исчисляется с момента доставления в отдел полиции. Согласно решению суда, Навальный покинет изолятор около 11 часов 6 марта.

Жалобу на решение суда первой инстанции подал адвокат Вадим Кобзев, который обратил внимание на то, что Навального неправомерно привлекли к ответственности за повторное нарушение правил проведения митингов. Кобзев напомнил, что ответственность за повторное нарушение была внесена в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) только 22 июля 2014 года, а первое решение об административной ответственности в отношении Навального было вынесено 22 мая, то есть тогда, когда статьи еще не было.

«Впервые на моей памяти, а также в практике по делам в отношении Навального суд применил принцип обратного действия закона», — сказал юрист.

Навальный подчеркнул, что в изоляторе заранее знали о том, что привезут оппозиционера, хотя решения суда еще не было.

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«Моим сокамерникам сказали, что к ним привезут Навального, поэтому надо покрасить батарею. И ее замечательным образом покрасили», — сказал политик. Он отметил, что вместе с ним во время агитации в метро задержали 16 человек, но материалы составили только в отношении Навального.

Напомним, что Пресненский суд 19 февраля арестовал Навального на 15 суток по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка организации и проведения массовых акций). Оппозиционер был задержан 15 февраля на станции метро «Краснопресненская» во время раздачи листовок о проведении антикризисного марша «Весна» 1 марта.