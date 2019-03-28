Помпео анонсировал совместные с НАТО меры против России из-за ее агрессии в Украине

Также он признал, что Вашингтону следовало бы сделать больше для решения проблем в Украине из-за влияния Кремля.

Государственный секретарь США Майк Помпео анонсировал в ближайшем будущем совместные с НАТО дополнительные меры против России в связи с ее агрессией по отношению к Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Выступая на слушаниях в Палате представителей Конгресса США в среду, 27 марта, Помпео отметил, что на следующей неделе Вашингтон посетят представители стран Североатлантического альянса.

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"На следующей неделе, надеюсь, я смогу объявить о еще одной серии мер, которые мы совместно предпримем против Кремля", - отметил госсекретарь США.

Также он признал, что Вашингтону следовало бы сделать больше для решения проблем в Украине из-за влияния Кремля.

Как сообщал УНИАН, Североатлантический совет НАТО призвал Российскую Федерацию вернуть Украине контроль над оккупированным Крымом.

Справка УНИАН. Североатлантический совет - это высший политический орган, принимающий решения в НАТО. Он осуществляет надзор за политическим и военным процессом, связанным с вопросами безопасности, влияющими на Альянс в целом. В состав Совета входит по одному представителю от каждой из стран-членов, которые заседают для обсуждения политики или оперативных вопросов, требующих коллективных решений, обеспечивая форум для широкомасштабных консультаций между государствами-членами по всем аспектам, которые влияют на мир и безопасность в их странах.