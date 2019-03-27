В Казахстане потерпел крушение военный вертолет: погибли 13 человек

Президент выразил соболезнования семьям погибших.

В Кызылординской области на юге Казахстана потерпел крушение вертолет министерства обороны, на борту которого находились 13 военнослужащих.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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Президент выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что им будет оказана материальная помощь.

«В Кызылординской области потерпел крушение вертолёт министерства обороны. Выполнял полет в рамках военного учения по маршруту Актау- Шымкент. Экипаж вертолета погиб. Мною приказано начать расследование. Мои соболезнования семьям погибших. Им будет оказана материальная помощь», - написал Токаев.

По данным Министерства обороны страны, вертолет находился в составе звена из 4 боевых вертолетов, которые следовали из города Актау в город Шымкент. В ведомстве отметили, что перелет проходил в темное время и в сложных метеорологических условиях. На место аварии направили специально созданную комиссию Министерства обороны Казахстана.

Как сообщал УНИАН, в январе бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при посадке на военный аэродром в Мурманской области РФ.