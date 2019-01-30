В 2018 году 2,3 тысячи человек погибли или пропали в Средиземном море - ООН

Всего в Европу в прошлом году прибыли 139 тысяч 300 беженцев и мигрантов, что является наименьшим показателем за последние 5 лет.

В 2018 году 2 тыс. 275 беженцев и мигрантов погибли или пропали без вести при пересечении Средиземного моря с целью добраться до Европы.

Как сообщили УНИАН в Представительстве Организации Объединенных Наций в Украине, Агентство ООН по делам беженцев представило отчет «Отчаянное путешествие», в котором говорится о том, что каждый день в среднем погибало шесть человек, пытаясь пересечь Средиземное море в 2018 году.

В организации отметили, что среди беженцев и мигрантов, пытающихся добраться до Европы через Средиземное море, тревожно высокое количество погибших в 2018 году, поскольку сокращение поисково-спасательных операций сделало морской переход наиболее рискованным для жизни.

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По оценкам, 2275 человек погибли или пропали без вести, пересекая Средиземное море в 2018 году, несмотря на значительное снижение количества прибывших у европейских берегов. Всего в Европу прибыло 139 тысяч 300 беженцев и мигрантов, что является наименьшим показателем за последние 5 лет.

«Спасение жизней на море - это ни выбор, ни вопрос политики, а постоянное обязательство», - сказал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

«Мы можем положить конец этим трагедиям, имея мужество и видение не ограничиваться спасением следующей лодки, а принять долгосрочную стратегию, которая основывается на региональном сотрудничестве, ставя жизнь и достоинство человека на первое место», - сказал он.

В отчете отмечается, что каждый четырнадцатый человек погибает на пути из Ливии в Европу - что свидетельствует о резком росте, по сравнению с 2017 годом. Еще тысячу вернули обратно в Ливию, где они столкнулись с ужасными условиями в местах лишения свободы.

Также сказано, что для многих, добраться до Европы было концом ужасного путешествия, полного пыток, насилия, угроз похищения и удержания за выкуп. Государства должны принять срочные меры для ликвидации сетей контрабандистов и привлечь к ответственности преступников.

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В то же время, сказано, что все же появляются зерна надежды. Несмотря на политический тупик в продвижении регионального подхода к морскому спасению и высадке, как этого требовали УВКБ ООН и МОМ в июне прошлого года, несколько государств взяли на себя обязательства переселить людей, спасенных в Средиземном море, что является потенциальной основой для решения проблемы. Также государства обещали тысячи мест для расселения беженцев из Ливии.

Отчет также демонстрирует значительные изменения в маршрутах, которые используются беженцами и мигрантами. Впервые за последние годы Испания стала главными воротами в Европу, поскольку около 8 тысяч прибыло по суше (через анклавы в Сеуте и Мелилье), а еще 54 800 человек прошли через опасное Западное Средиземноморье. Как следствие, количество погибших там возросло почти в 4 раза с 202 в 2017 до 777 в 2018 году.

Около 23 400 беженцев и мигрантов прибыли в Италию в 2018 году, что в пять раз меньше, чем в предыдущем году. Греция получила прибывших по морю примерно 32 500, по сравнению с 30 000 в 2017 году, но количество людей, которые прибыли через сухопутную границу с Турцией, возросло втрое.

Что касается других стран в Европе, то Босния и Герцеговина зафиксировала около 24 тысяч беженцев и мигрантов, прибывших транзитом через Западные Балканы. В Кипр прибыло несколько лодок с сирийскими беженцами из Ливана, в то время как в Великобританию к концу года прибыло совсем небольшое количество людей из Франции.