Евровидение 2019 в Израиле оказалось под угрозой срыва - СМИ
Международный песенный конкурс Евровидение, который в мае должен пройти в Израиле, может сорваться из-за угрозы нарушения безопасности.
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Об этом ряд СМИ написали после того, как 25 марта утром из сектора Газа была выпущена ракета, которая попала в 17 км от места проведения конкурса.
Из-за обострения ситуации в СМИ заговорили о возможном переносе конкурса в другой город или же страну, ведь организаторы не смогут обеспечить должную безопасность всем участникам шоу и зрителям. Данные предположения прокомментировали в Европейском вещательном союзе, пишет The Jerusalem post.
"Мы работаем с израильскими властями, чтобы обеспечить все меры безопасности и комфорта для всех, кто готовится к Евровидению в мае и участвует в нем, а также внимательно следим за ситуацией в Израиле. Только война или крупномасштабная военная операция может помешать проведению конкурса", - заявили в Европейском вещательном союзе.
Как сообщал УНИАН, полуфиналы шоу в Израиле состоятся 14 и 16 мая, а финал, в ходе которого определится победитель, прогремит 18 мая. Украина в этом году не будет принимать участие в конкурсе.