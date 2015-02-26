Парламент Австрии запретил иностранцам финансировать мусульманские организации

Парламент Австрии принял "Закон об исламе", запрещающий иностранное финансирование мусульманских организаций. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на агентство Рейтер.

Кроме того, согласно этому закону, подобным организациям разрешается использовать Коран только в официальном переводе на немецкий язык.

28-летний глава МИД Австрии Себастьян Курц (Sebastian Kurz), который считается самым популярным в стране политиком, заявил, что в его государстве должен быть "австрийский вариант ислама, а не тот, который навязан другими странами".

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В Австрии проживает 500 тыс. мусульман, которые составляют примерно 6% от населения страны. По правительственным оценкам, около 170 австрийцев вступили в ряды джихадистов в Сирии и Ираке.

Этот закон был поддержан католическими епископами Австрии, и неохотно принят крупнейшей мусульманской организацией страны IGGiO. Кроме того, он вызвал недовольство со стороны Турции, которая активно поддерживает австрийских мусульман. По словам начальника Управления по делам религии Турции Мехмета Гормеза, этот закон означает "возврат к религиозным свободам в Австрии на уровне столетней давности".

Принятый парламентом закон, по сути, обновляет "Закон об исламе" 1912-го года, который гарантировал права мусульман из Боснии и Герцеговины в Австро-Венгерской империи.