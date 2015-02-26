В России хотят обложить Google дополнительным налогом

По его словам, во всех европейских странах сегодня фактически существует в той или иной мере или законопроект, либо законы, которые фиксируют, что публикация в поисковике либо на сайте какой-то информации, которая была в газете или журнале, то эта газета или журнал получают фиксированную цену, пишет РИА Новости.

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"В Испании, например, приняли законопроект когда Google отчисляет 7% от своего дохода в стране испанским средствам массовой информации", — сказал Бирюков на расширенном заседании Комитета Госдумы по информационной политике.