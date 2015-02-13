Google в январе возглавил список самых посещаемых ресурсов Украины

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Интернет ассоциации Украины (ИнАУ).

Согласно сообщению, в исследовании, проведенном агентством InMind по заказу ассоциации, участвовало 5 тыс. интернет-пользователей со всей Украины.

По данным исследования, среднее значение дневной доли аудитории (среднедневная доля) за январь в Google составило 50% посетителей. Далее в рейтинге расположились домены Vkontakte (среднедневная доля - 46%), Mail.ru (31%), Odnoklassniki (27%), Yandex и Youtube.com (по 26%). У остальных доменов среднедневная доля составляла менее 20%.

В рейтинге доменов, ранжированным по охвату пользователей (доле людей среди целевой аудитории, которые посещали ресурс, по меньшей мере, один раз за месяц), также лидировал Google. На долю этого ресурса пришлось 63% пользователей. Второе место в этом рейтинге занял домен Vkontakte (60%), далее идут: Mail.ru (56%), Youtube.com (54%) и Yandex (51%). В остальных интернет-ресурсов охват составляет менее 50% аудитории.

Читайте такжеГодовой доход Google вырос до $14,4 млрдПри этом в исследовании ресурсы google.com.ua, google.com, google.ru и другие были объединены в ресурс Google. Также были объединены: Yandex.ua, yandex.ru, ya.ru - в Yandex; Odnoklassniki.ru, odnoklassniki.ua - в Odnoklassniki; Vkontakte.ru, vk.ru - в Vkontakte.

Охват сайтов социальных сетей выше, чем зарегистрированное в них количество пользователей: он включает также факты захода на любые страницы сети незарегистрированных пользователей. Если пользователь имеет два или более посещения ресурса, в охвате он учитывается один раз.

Справка УНИАН. Компания InMind - исследовательское агентство полного цикла, представитель международной сети Factum Group в Украине; предоставляет полный спектр услуг в области маркетинговых исследований и консалтинга.

Интернет ассоциация Украины (ИнАУ) - профессиональное объединение участников рынка телекоммуникаций и информационно-коммуникационных технологий, объединяет более 180 предприятий. Деятельность ИнАУ направлена на защиту интересов ее членов, проведения экспертно-аналитической работы в части разработки и корректировки законодательной и нормативной базы Украины и т.д.