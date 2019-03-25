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На военной базе США в Японии неизвестные устроили взрыв - СМИ

09:17, 25 марта 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на американскую военную полицию. По его данным, неизвестные повредили часть ограды объекта и проникли на его территорию.

После этого они привели в действие газовый баллон, используемый на территории базы представителями Министерства обороны Японии. В результате ЧП никто не пострадал.

На военной базе Кэмп-Дзукэран располагается штаб группировки морской пехоты США, дислоцированной на Окинаве.

На этом острове сосредоточено 70% всех военных объектов США в Японии с учетом занимаемой ими территории, хотя Окинава составляет всего 1% всей территории Японии.

В их числе - крупнейшая за пределами Соединенных Штатов база ВВС США Кадена.

Как сообщал УНИАН, ранее Япония назвала Курилы идеальным местом для ракет США.

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Теги: #Япония#взрыв#диверсанты#военная база США