Экс-совладельца сгоревшей в России "Зимней вишни" задержали в Польше

Следствием выявлены множественные нарушения при строительстве здания и факты пренебрежения правилами пожарной безопасности.

Бизнесмен Вячеслав Вишневский, бывший совладелец торгового центра "Зимняя вишня", в котором ровно год назад в результате пожара погибли 64 человека, задержан в Польше.

Об этом сообщает Следственный комитет России.

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"Благодаря принятым мерам его местонахождение установлено - Вишневский задержан в Польше, теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции", - заявила представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, следствием выявлены множественные нарушения при строительстве здания и факты пренебрежения правилами пожарной безопасности.

"Очевидно, что при проведении проверок и выдаче документов, подтверждающих соответствие реконструированного здания строительным правилам и нормам, сотрудники Госстройнадзора на многое закрыли глаза", - сказала она.

Потерпевшие по уголовному делу о пожаре к настоящему моменту подготовили иски о возмещении вреда на общую сумму 2 млрд рублей.

Как сообщал УНИАН, 25 марта 2018 года в ТРЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово произошел крупный пожар. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки. Из-за того, что двери в одном из за кинотеатров были закрыты, погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок. Следственный комитет РФ сообщил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности.