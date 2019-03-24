Терезу Мэй ждет скорая отставка - СМИ

По словам источника, даже преданные Мэй министры не верят в то, что она удержит власть.

Британское издание The Times сообщает, что не менее десяти министров правительства настаивают на отставке премьер-министра Терезы Мэй из-за проблем связанных с выходом Великобритании из состава Европейского союза. Читайте такжеВ Лондоне сотни тысяч людей требуют вынести на референдум договор с ЕС о Brexit (фото, відео)

Источник издания в правительстве сообщил, что 22 марта Терезу Мэй заставили назвать дату своей отставки.

По словам источника, даже преданные Мэй министры не верят в то, что она удержит власть.

"Конец близок. Она уйдет через десять дней", - заявил один из министров на правах анонимности.

Как сообщал УНИАН, консерваторы хотят отставки Мэй в обмен на Brexit.