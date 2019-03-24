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Терезу Мэй ждет скорая отставка - СМИ

03:01, 24 марта 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Британское издание The Times сообщает, что не менее десяти министров правительства настаивают на отставке премьер-министра Терезы Мэй из-за проблем связанных с выходом Великобритании из состава Европейского союза.

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Источник издания в правительстве сообщил, что 22 марта Терезу Мэй заставили назвать дату своей отставки.

По словам источника, даже преданные Мэй министры не верят в то, что она удержит власть.

"Конец близок. Она уйдет через десять дней", - заявил один из министров на правах анонимности.

Как сообщал УНИАН, консерваторы хотят отставки Мэй в обмен на Brexit.

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Теги: #Тереза Мэй