В СНБО сообщили об усилении охраны границы с Приднестровьем
Государственная пограничная служба Украины и Национальная гвардия отрабатывают общий комплекс мер для усиления охраны приднестровского сегмента украинско-молдавской границы.
Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой, передает «Апостроф».
«Подразделения двух ведомств будут осуществлять недопущение военных провокаций, незаконного перемещения через границу оружия, средств террора и других запрещенных предметов», – сказал он.
Читайте такжеДонбасс не Приднестровье, но риск замораживания конфликта существует - президент
По словам господина Полевого, уже были задержаны нарушители государственной границы, а также обнаружены лица, которые разыскивались правоохранительными органами.
Ранее сообщалось, что в непризнанном Приднестровье около 400 военнослужащих Оперативной группы российских войск приступили к занятиям по боевому слаживанию подразделений.