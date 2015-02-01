В СНБО сообщили об усилении охраны границы с Приднестровьем

Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой, передает «Апостроф».

«Подразделения двух ведомств будут осуществлять недопущение военных провокаций, незаконного перемещения через границу оружия, средств террора и других запрещенных предметов», – сказал он.

Читайте такжеДонбасс не Приднестровье, но риск замораживания конфликта существует - президент

По словам господина Полевого, уже были задержаны нарушители государственной границы, а также обнаружены лица, которые разыскивались правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что в непризнанном Приднестровье около 400 военнослужащих Оперативной группы российских войск приступили к занятиям по боевому слаживанию подразделений.