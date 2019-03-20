В сети показали главную сцену конкурса Евровидение-2019 (фото)

Известно, что ее проектированием занимался немецкий дизайнер Флориан Вейдер, который не раз создавал сцены для Евровидения в разные годы.

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение, которое в этом году пройдет в Тель-Авиве (Израиль) показали, как будет выглядеть главная арена музыкального состязания. Соответствующие фото появились на странице конкурса в Instagram.

Известно, что ее проектированием занимался немецкий дизайнер Флориан Вейдер, который не раз создавал сцены для Евровидения в разные годы. К примеру, его работы можно было увидеть на конкурсе в Дюссельдорфе (2011), Баку (2012), Вене (2015), Киеве (2017) и Лиссабоне (2018).

Как сообщал УНИАН, полуфиналы шоу состоятся 14 и 16 мая, а финал, в ходе которого определится победитель, прогремит 18 мая. Украина в этом году не будет принимать участие в конкурсе.