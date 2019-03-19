В Тегеране загорелся самолет с 50 пассажирами на борту

Информации о пострадавших пока нет.

Самолет с 50 пассажирами на борту загорелся в аэропорту "Мехрабад" в Тегеране (Иран).

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Об этом во вторник, 19 марта, пишет Arab News. Все пассажиры самолета были эвакуированы, а спасатели занимаются тушением пожара. Информации о пострадавших пока нет.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Эфиопии всего через шесть минут после взлета разбился пассажирский Boeing компании Ethiopian Airlines, на борту которого находилось 157 человек. Ни один человек на борту не выжил. Самолет был одной из последних разработок Boeing - Boeing 737 Max.