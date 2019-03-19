Эксперт спрогнозировала, изменится ли ситуация в Казахстане после отставки Назарбаева

Эксперт-международник считает, что партия Назарбаева останется влиятельной, а сам экс-президент, возглавив орган по безопасности, будет контролировать ситуацию в стране.

То, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку, похоже на решение, на которое в свое время пошла немецкий канцлер Ангела Меркель. Сейчас он делает те же "рокировки", оставляя лидерство.

Такое мнение озвучила эксперт по международным вопросам Ирина Верещук, передает «Обозреватель». Она отметила, что глава Казахстана давно готовился уйти со своего поста.

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"Назарбаев уже давно готовился уйти со своего поста. Думаю, его партия останется влиятельной и это тоже такой реверанс, как например у Ангелы Меркель. Конечно, я не буду сравнивать демократию с автократией, которая есть в Казахстане. Немецкий канцлер тоже оставила лидерство в партии и до сих пор остается канцлером, но партия функционирует. Назарбаев делает такие именно "рокировки", уходя с поста. Его партия пройдет в парламент, когда будут досрочные выборы и это будет такой формализацией, чтобы "освятить" эти выборы и снова стать "великим", — сказала она.

Мнения и позиции относительно того, кто будет вместо Назарбаева, велись давно, уверена Верещук. Международник добавила, что он, возглавив орган по безопасности, станет над ситуацией в стране.

"Вы знаете, что наследственность там очень важна, кто придет вместо президента. Никаких демократических выборов не состоится. Тем не менее, лидер сената сейчас будет исполнять обязанности до проведения выборов. Назарбаев станет над ситуацией, возглавив Совет безопасности", — отметила международник.