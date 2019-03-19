Еще одному лоббисту Януковича в США могут выдвинуть обвинения - СМИ

Грегори Крейг и другие представители фирмы не зарегистрировались в качестве лоббистов иностранных интересов.

Ключевой стадии достигло дело против американского юриста, связанного с Полом Манафортом.

Обвинения могут быть выдвинуты Грегори Крейгу, который служил в юридической службе Белого дома в администрации Барака Обамы, пишет Голос Америки со ссылкой на The New York Times.

Крейг находится под федеральным следствием из-за своей работы в юридической фирме Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom в 2012 году в пользу тогдашнего президента Украины Виктора Януковича.

Работать на Януковича Крейгу предложил Пол Манафорт, который получил миллионы долларов от клиентов в Украине.

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Манафорт также способствовал тому, чтобы фирма Skadden Arps получила хорошее вознаграждение в 5,2 миллиона долларов в 2012 и 2013 в основном от украинского олигарха. В обмен, команда Крейга должна выдать отчет, который Манафорт бы использовал для того, чтобы уменьшить критическую позицию Запада к заключению Януковичем Юлии Тимошенко.

Грегори Крейг и другие представители фирмы не зарегистрировались в качестве лоббистов иностранных интересов, сообщает издание.

В рамках договоренности с Министерством юстиции США, министерство отказалось от преследования Skadden Arps, а фирма согласилась заплатить 4,6 миллиона долларов и задним числом зарегистрировать свою работу на пользу Украины как лоббизм.

Напомним, Манафорта был приговорен к 7,5 годам заключения за препятствование правосудию, банковское и налоговое мошенничество и нарушение правил ведения лоббизма в связи с его работой на украинских клиентов.