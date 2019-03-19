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В США затопило военную авиабазу (видео)

08:57, 19 марта 2019
Мир
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Вода начала прибывать 15 марта / фото: twitter.com/Offutt_AFB

Об этом сообщает пресс-служба авиабазы на своей странице в Facebook.

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Вода начала прибывать 15 марта, и в течение двух суток она распространилась на треть территории базы. Тогда военные и местные жители бросили все силы на возведение сооружений для того, чтобы предотвратить подтопление.

Часть военнослужащих вынуждена была покинуть свои дома. Военные инженеры считают, что вода начнет отступать 21 марта.

"Важно понимать, что на восстановление уйдут недели и месяцы, поэтому это будет длительная работа", - заявил представитель 55-го авиакрыла ВВС США Кевин Хамфри.

Отмечается, что на авиабазе Offutt, которая уже сегодня должна возобновить работу в обычном режиме, располагается штаб-квартира Стратегического командования Вооруженных сил США.

Как сообщало УНИАН, Пентагон просит Конгресс в 2020-м финансовом году, который начнется 1 октября 2019 календарного года, выделить на военную разведку почти 23 млрд долларов.

В бюджетном запросе на 2020-й финансовый год, направленном Белым домом в Конгресс на прошлой неделе, предлагается увеличить расходы на оборону на 5%, до $750 млрд. Бюджетный запрос Пентагона на будущий год предусматривает, в частности, выделение $200 млн на военную помощь Украине, $14 млрд предлагается потратить на ядерные вооружения, еще $13,6 млрд - на противоракетную оборону.

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Теги: #США#авиабаза#подтопление