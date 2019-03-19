В Чехии действовал мощный центр российских кибератак – СМИ

Технику в центр доставляли на российских авто с дипломатическими номерами.

На территории Чехии действовал крупный российский центр кибернетических атак.

Об этом говорится в собственном расследовании чешского журнала Respekt, передает «Новое время».

По данным издания, для этих целей российские спецслужбы создали и использовали две компьютерных фирмы в Праге.

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Формально эти частные компании занимались продажами компьютерного оборудования и программного обеспечения, однако их сотрудники также готовили хакерские атаки, используя свои компьютеры. Часть техники для этих фирм в Чехию привозили из России на автомобилях российского посольства с дипломатическими номерами, удалось выяснить журналистам по итогам двухмесячного расследования на территории РФ и Чехии.

Издание также сообщает, что группа могла сотрудничать с несколькими аналогичными российскими ячейками, действующими в других странах.

Тайная российская сеть киберпреступников включала в себя как чехов, так и россиян, получивших местное гражданство.

Чешским силам безопасности удалось раскрыть ее деятельность еще в начале 2018 года. В ходе операции были задержаны как несколько российских граждан, так и граждане Чехии, являющиеся выходцами из России. Итоги и детали этой операции до сих пор широко не разглашались.

В то же время, как напоминает РБК, в декабре прошлого года президент Чехии Милош Земан раскритиковал чешскую контрразведку за, по его мнению, бездоказательные заявления о присутствии в стране большого числа российских и китайских шпионов. Вскоре после этого глава Службы безопасности информации Чехии Михал Коуделка заявил, что ведомство раскрыло сеть одной из российских спецслужб.

А в октябре 2018 года чешский Национальный центр по борьбе с организованной преступностью задержал восемь граждан России и Вьетнама по подозрению в несанкционированном доступе к компьютерным системам и носителям информации.

Им были предъявлены обвинения. Следствие полагает, что киберпреступники пытались взломать системы регистрации, используемые для работы с заявлениями, подаваемыми для получения вида на жительство в Чехии. При этом была частично нарушена работа МИД страны.