Спецслужбы РФ пытались заблокировать работу Государственного реестра избирателей - СБУ

Через жителя Днепра спецслужбы РФ пытались выяснить данные о сети стратегически важных операторов связи, местонахождении телекоммуникационных узлов и периодах времени, необходимых на восстановление их после повреждений.

Служба безопасности Украины разоблачила намерения спецслужб РФ блокировать работу систем, задействованных для обеспечения проведения выборов, в частности системы "Государственный реестр избирателей".

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Правоохранители выяснили, что житель Днепра администрировал группу в запрещенной российской соцсети, через которую распространял фейковые новости, сообщили в СБУ. Кроме того, мужчина вел переписку с жителем РФ, который интересовался и собирал данные о сети стратегически важных операторов связи, местонахождении телекоммуникационных узлов и периодах времени, необходимых на восстановление их после повреждений.

"По замыслу спецслужб РФ, массовые повреждения кабельных линий и оборудования определенных операторов связи должны были привести к нарушению устойчивого функционирования подразделений ведения Государственного реестра избирателей, а также заблокировать работу отдельных звеньев Единой информационно-аналитической системы «Выборы», которая в настоящее время разворачивается", - говорится в сообщении СБУ.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.110 "Посягательство на территориальную целостность Украины".

Как сообщал УНИАН, ранее СБУ разоблачила группу граждан Украины, которые по заказу российских спецслужб планировали провокации во время выборов президента.