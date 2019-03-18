The Atlantic: Путин всегда хотел или «карманную» Украину, или нефункциональную

Все попытки США нормализовать и перезагрузить отношения с Россией разбивались о расхождения во взглядах на будущее Киева и Тбилиси.

«Вам американцам нужно больше слушать», - сказал президент России Владимир Путин, прежде чем посол США Уильям Бернс успел сказать хоть слово, передавая документы о своем назначении на дипломатическую работу в Москве.

«Вы не будете больше получать все на ваших условиях. У нас могут быть эффективны отношения, но только не на ваших условиях», - добавил Путин.

Это был 2005 год. И на протяжении всех последующих лет американский посол снова и снова слышал эти неприглядные и грубые слова, которые по своим качествам были такими же, как и российский президент, произносящий их. Об этом в статье для The Atlantic пишет экс-посол США в России Уильям Бернс, напоминая, что на момент его назначения Путин был президентом уже пять лет. С многих сторон он казался противоположностью Бориса Ельцина: он был молодым, трезвым, компетентным, тяжело работал и был жестким. Опираясь на подорожание нефти и успехи незначительных реформ в первые годы работы, а также на успех во Второй Чеченской войне, Путин хотел показать, что Россия больше не будет «комнатным растением» большой международной политики.

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Еще в начале своего президентства Путин пытался опробовать свой подход на президенте США Джордже Буше-младшем, предложив ему партнерство, которое бы служило интересам России и ее прерогативам. Он представлял совместный российско-американский фронт в войне против терроризма после терактов 11 сентября 2001 года. За это Кремль хотел, чтобы Вашингтон смирился с российским влиянием на всей постсоветской территории без расширения НАТО за пределы Балтии и без вмешательства в российскую внутреннюю политику. Но российская сторона не имела никаких аргументов в свою пользу, чтобы осуществить такой обмен. Администрация Буша не имела никакого желания и не видела никаких причин идти на какие-то уступки ради российской помощи против «Аль-Каиды». Буш не имел желания что-то предлагать стране, чья сила приходила в упадок.

Позже излишества «путинизма» начали пожирать успехи режима. Коррупция усилились, потому что Путин с ее помощью пытался укрепить политический контроль и монополизировать богатство в пределах круга его друзей. Его подозрительность к мотивам Америки тоже усилилась.

«Чувствуя себя некомфортно в условиях политической конкуренции и открытости, Путин никогда не был демократизатором. Так я писал в сообщении Госсекретарю Кондолизе Райс. Продвижение демократии было для него «троянским конем», нацеленным на достижения американских геополитических интересов за счет России, а также на уничтожение сферы влияния, которую он считал правом великой державы. Когда Оранжевая революция в Украине и Революция роз в Грузии свергли пророссийских лидеров, невралгия Путина усилилась», - пишет дипломат.

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Он вспоминает, как в октябре 2006 года вместе с Кондолизой Райс провел встречу с Путиным у костра в президентском имении на окраине Москвы. Ждать пришлось три часа. И это стало типичным его способом выбивать из колеи и унижать иностранных лидеров. Райс спокойно скоротала это время, смотря российские спортивные каналы. Она не проявляла ни капли раздражения, когда аудиенция наконец состоялась. Беседа была размытой, пока Госсекретарь не начала высказываться против российской эскалации в отношениях с Грузией и ее лояльным к НАТО и Западу президентом Михеилом Саакашвили. Как большинство членов политической элиты России, Путин ожидал уважения от меньших соседей. А Саакашвили был очень непокорным.

Аура устрашения российского президента часто усиливается его контролируемой чопорностью, модулированным тоном и устойчивым взглядом. Но он может стать очень активным, если захочет начертить какую-то точку. Его глаза начинают блестеть, а голос повышается. Стоя перед огнем, Путин махнул указательным пальцем и предупредил: «Если Саакашвили что-то начнет, мы это закончим». Райс в этот момент тоже встала. Она была на несколько дюймов выше российского президента из-за каблуков. Вид американского Госсекретаря только ухудшил настроение Путина.

«Саакашвили лишь марионетка США», - сказал он резко, - «Вам лучше забрать свои ниточки, прежде чем не начались проблемы».

Чуть позже разговор у костра перешел к более мягкому тону. Но напряжение из-за Украины и Грузии не утихло. Путин продолжал давить. Администрация Буша-младшего хотела, чтобы путь Киева и Тбилиси к членству в НАТО вошел в ее политическое наследство. И это беспокоило автора. В феврале 2008 года он написал личное письмо Госсекретарю Кондолизе Райс, в котором подчеркнул, что Путин будет расценивать процесс предоставления членства в НАТО Украине и Грузии как серьезный вызов.

«Современная Россия ответит. Это создаст благодатную почву для начала вмешательства в Крыму и на Востоке Украины. Перспектива начала дальнейшего российско-грузинского конфликта будет высокой», - говорилось в письме.

Через несколько месяцев после того Путин втянул Саакашвили в конфликт, Россия вторглась в Грузию. Все это время репрессии дома усиливались. За две недели до спора Путина с Райс у костра была убита журналист Анна Политковская, которая освещала зверства войны в Чечне и разоблачала различные нарушения в российском обществе. Ее убили на день рождения Путина. Автор вспоминает, что пошел на похороны Политковской, чтобы выразить свое почтение ей и идеалам, которые отстаивают США.

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В следующем году во время неофициального разговора с американским послом Путин обвинил посольство США и неправительственные организации в финансировании критиков Кремля перед парламентскими выборами в России.

«Внешнее вмешательство в наши выборы мы терпеть не будем», - сказал российский президент.

Со спокойным тоном Бернс объяснил ему, что такие обвинения безосновательны. И что результат выборов в РФ определят только россияне. Путин послушал, улыбнулся, поджав губы, и сказал: «Не думайте, что мы не отреагируем на внешнее вмешательство».

Президент Барак Обама встретился с Путиным в Москве в июле 2009 года. И Бернс сопровождал его, занимая пост заместителя Госсекретаря по политическим вопросам. Путин тогда уступил кресло президента Дмитрию Медведеву, а сам стал премьер-министром, хотя окончательные решения принимал именно он. По дороге на дачу российского премьера, автор предложил Обаме начать встречу с вопроса. Почему бы не спросить Путина, что, по его мнению, было правильно в российско-американских отношениях, а что – нет? Путин любит, когда спрашивают его мнение. И он точно не стеснительный. Возможно, позволив ему выговориться, появился бы хороший тон для разговора. Обама отметил этот совет.

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Когда американский президент озвучил вопрос, начался 55-минутный монолог Путина, переполненный жалобами, острыми отступлениями и едкими комментариями. Бернс сидел и думал над мудростью совета, который он дал Обаме, и своим будущим в администрации демократов. Обама же терпеливо слушал, а потом озвучил свой твердый месседж о возможности «перезагрузки» отношений. Он буквально говорил о различиях между странами и не сглаживал тех проблем, которые Россия создала в Грузии своим вторжением. Он сказал, что разногласия не должны затмить возможности взаимного сотрудничества. И это не в американских интересах. А российско-американские отношения могут быть полезными для международного порядка. По словам Обамы, Вашингтон и Москва должны исследовать возможности сотрудничества без раздувания ожиданий. Путин был встревожен, но сказал, что хочет попробовать.

Автор вспоминает, как через восемь месяцев после того он сопровождал Госсекретаря Хиллари Клинтон на дачу Путина. Ранее того же дня перед прессой российский президент говорил об американских экономических проблемах и скептически оценивал серьезность намерений США укреплять экономические отношения с Россией. Перед встречей на даче Бернс говорил с Клинтон о любви российского автократа к крупным животным, а также об образе полуголого «мачо», который он пытался себе построить. Во время встречи Клинтон упомянула об усилиях российского президента в защите сибирских тигров. После этого Путин стал оживленным как никогда. Он повел Клинтон и Бернса в свой личный кабинет, где показал большую карту России и места за Полярным кругом, где он побывал, спасая медведей. При этом он предложил Клинтон и ее мужу присоединиться к нему в следующий раз. Госсекретарь вежливо отказалась, но пообещала передать приглашение Биллу Клинтону.

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«Когда мы возвращались в Москву после встречи, Клинтон улыбнулась и сказала, что ни она, ни ее муж не будут проводить свой летний отпуск с Путиным за Полярным кругом», - говорится в статье.

Когда Путин решил вернуться в кресло президента в 2012 году, он был удивлен массовыми уличными протестами в России, которые были продиктованы недовольством среднего класса из-за углубления коррупции и фальсификацией парламентских выборов. Клинтон начала поддерживать демонстрантов, и Путин принял это на личный счет. По мнению автора, именно из-за этого в 2016 году он устроил широкую кампанию по вмешательству в американские президентские выборы, чтобы подорвать шансы Клинтон на победу.

После революции в Украине в 2014 году отношения между США и Россией начали развиваться по знакомой закономерности. После непродолжительного периода надежды начиналось напряжение. И так было с Биллом Клинтоном и Джорджем Бушем-младшим до Барака Обамы. После того, как пророссийский президент сбежал из Украины из-за массовых протестов, Путин аннексировал Крым и вторгся на Донбасс.

«Если он не мог получить покорное правительство в Киеве, он хотел создать следующее, что считал лучшим – нефункциональную Украину», - пишет автор.

На протяжении многих лет Путин бросал вызов Западу в таких странах, как Украина и Грузия, где у России были высокие ставки и большие аппетиты идти на риск. В 2016 году, через год после того, как Бернс оставил должность в американском правительстве, российский президент увидел возможность напрямую бросить вызов Западу – устроить атаку против целостности его демократии.

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Кто потерял Россию? Это старый и ошибочный вопрос. По мнению автора, Россия «никогда не была нашей", чтобы ее можно было потерять. Россияне потеряли веру и уверенность в себе после Холодной войны, которая им была необходима для перестройки своей страны и экономики. В 1990-х годах РФ столкнулась с тремя одновременными процессами трансформации. Во-первых, коммунизм развалился и приходилось переходить к демократии и рыночной экономики. Во-вторых, СССР развалился и унес с собой в могилу ту безопасность, которую он обеспечивал Москве. В-третьих, смерть Советского Союза уничтожила империю, которую русские пытались поддерживать на протяжении нескольких веков. Ни одну из этих проблем нельзя решить в пределах одного поколения и за несколько лет. И ничего из этого не можно было исправить снаружи.