Кэти Перри пришла на церемонию в платье от украинского дизайнера (фото)

Кэти Перри позировала перед папарацци вместе с диджеем Zedd, с которым недавно презентовали совместный трек "365".

Популярная американская певица Кэти Перри посетила церемонию награждения музыкальной премии iHeartRadio Music Awards, которая состоялась в Лос-Анджелесе, в зале Microsoft Theater.

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На красной дорожки знаменитость продемонстрировала образ в стиле 70-х. Певица надела клетчатое черно-белое платье из коллекции украинского бренда.

Кэти Перри позировала перед папарацци вместе с диджеем Zedd, с которым недавно презентовали совместный трек "365".

Как сообщал УНИАН, в День святого Валентина Кэти Перри получила предложение руки и сердца от Орландо Блума. 34-летняя американская певица и 42-летний голливудский актер решили узаконить свои отношения.