Политический кризис в Венесуэле: Мадуро решил отправить в отставку всех министров (видео)

Как будет происходить смена кабинета, пока не ясно.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро потребовал, чтобы все его министры ушли в отставку.

Об этом в воскресенье, 17 марта, в микроблоге Twitter написала вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, сообщает Deutsche Welle.

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По ее словам, речь идет о глубокой «реструктуризации» кабинета министров.

Сам Мадуро пока не выступил с официальным комментарием. Как будет происходить смена кабинета пока не ясно, информирует агентство dpa.

Перестановки в кабинете министров Мадуро реализует в ситуации глубокого политического кризиса. Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали временным президентом Венесуэлы Хуана Гуйдо. 16 марта он начал поездку по стране, чтобы мобилизовать сторонников для участия в марше, который, по его словам, должен положить конец правлению Мадуро.

В последние месяцы Венесуэла переживает острый политический, экономический и гуманитарный кризис. 22 января там начались массовые акции протеста вскоре после того, как Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок. На следующий день председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны.