На выборах в Эстонии победила оппозиция

Согласно результатам более 80% избирательных участков, обнародованным на официальном сайте выборов, правоцентристская прозападная Партия реформ получила 30,3% голосов.

Предварительно, оппозиционная Партия реформ Эстонии сейчас является лидером парламентских выборов – она имеет почти 10% преимущества над левоцентристской правящей партией премьер-министра Юри Ратаса "Центр".

Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно результатам более 80% избирательных участков, обнародованным на официальном сайте выборов, правоцентристская прозападная Партия реформ получила 30,3% голосов, пророссийская партия "Центр" – 20,9%. Националистическая праворадикальная Эстонская консервативная народная партия с 17,5% голосов занимает третье место.

Две партии из правящей ныне коалиции – Социал-демократическая и партия "Ісамаа" – получили 10,2% и 11,7% голосов соответственно.

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Как отмечается, партия "Центр" имеет сторонников среди этнических россиян, которые составляют около 25% населения.

Около 26% из миллиона эстонских избирателей отдали свой голос онлайн до 27 февраля, когда был последний срок электронного голосования. Их голоса были посчитаны первыми и внесены общих результатов избирательных участков.

3 марта в Эстонии состоялись парламентские выборы. В парламент Эстонии избирают 101 депутата. На выборах соревнуются 10 политических партий и 15 независимых кандидатов.