В здание государственного телевидения Сербии ворвались протестующие

Представители митингующих заявляют, что не выйдут из здания до утра.

Несколько сотен протестующих в субботу вечером, 16 марта, ворвались в здание государственного телевидения Сербии, требуя, чтобы их лидеры в прямом эфире обратились к гражданам.

Протестующих возглавил председатель ультранационалистической партии "Двери" Бошко Обрадович, пишет Радио Свобода.

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В здании разместились подразделения спецполиции, чтобы заблокировать проход на этажи, где расположены телестудии.

Представители митингующих заявляют, что не выйдут из здания до утра.

По данным издания "Радио Свобода", несколько тысяч человек заблокировали оба входа в здание гостелевидения в центре сербской столицы Белграда.

Протесты под названием "1 среди 5-и миллионов" в Сербии начались в декабре прошлого года после избиения лидера одной из оппозиционных партий. Такое название оппозиция выбрала потому, что президент Александар Вучич заявил, что не подаст в отставку, даже если этого потребуют пять миллионов граждан. Тысячи граждан, преимущественно в пятницу и субботу, протестуют в столице, крупных городах и даже в провинциальных городках. Они требуют отставки главы государства и назначения досрочных выборов.