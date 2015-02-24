Российской оппозиции разрешили проводить марш "Весна" на окраине Москвы

Об этом сообщает руководитель департамента региональной безопасности столицы Алексей Майоров.

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Изначально оппозиционеры подавали заявку на проведение марша в центре Москвы, однако власти отказались согласовать акцию и предложили провести шествие на окраине столицы. Организаторы приняли предложение, чтобы успеть провести полноценную агитацию, пишет Радио Свобода.

Помимо Москвы, шествие запланировано ещё в 14 городах России, в том числе в Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Перми и Калининграде. Ранее протестный марш 1 марта поддержал российский Конгресс интеллигенции.

Политик Алексей Навальный, который является одним из организаторов акции, не сможет участвовать в марше – он отбывает 15 суток административного ареста по обвинению в нарушении правил проведения митинга.