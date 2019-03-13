Стрельба в школе в Бразилии: пять учеников погибли, около десятка человек ранены (видео)
В школе бразильского штата Сан-Паулу произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере пять учеников и директор заведения, около десятка человек травмированы.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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В начале уроков двое в капюшонах ворвались в класс и открыли огонь. После стрельбы оба покончили жизнь самоубийством.
Отмечается, что ученики и работники школы в панике бежали из здания. Сейчас территорию учебного заведения оцепила полиция, детали расследуют.
Как сообщал УНИАН, пять человек погибли и еще несколько получили ранения после того, как вооруженный мужчина 15 февраля открыл стрельбу в складском помещении в американском штате Иллинойс.