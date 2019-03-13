цей матеріал доступний українською

Стрельба в школе в Бразилии: пять учеников погибли, около десятка человек ранены (видео)

18:46, 13 марта 2019
Мир
143 0
Территорию учебного заведения оцепила полиция / скриншот

В школе бразильского штата Сан-Паулу произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере пять учеников и директор заведения, около десятка человек травмированы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Амстердаме у здания центрального банка произошла стрельба: есть жертвы

В начале уроков двое в капюшонах ворвались в класс и открыли огонь. После стрельбы оба покончили жизнь самоубийством.

Отмечается, что ученики и работники школы в панике бежали из здания. Сейчас территорию учебного заведения оцепила полиция, детали расследуют.

Как сообщал УНИАН, пять человек погибли и еще несколько получили ранения после того, как вооруженный мужчина 15 февраля открыл стрельбу в складском помещении в американском штате Иллинойс.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Бразилия#стрельба в школе