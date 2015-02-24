Португалия меняет правила получения вида на жительство для инвесторов
07:24, 24 февраля 2015Мир
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Португальское правительство объявило о внесении изменений в положение, позволяющее иностранным инвесторам в ускоренном порядке оформлять вид на жительство.
Изменения направлены на стимулирование инвестиций / ZN.UA
Этому решению предшествовал скандал с арестом высокопоставленных должностных лиц по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщает Российская служба Би-би-си.
Благодаря схеме, получившей название "золотые визы", Португалия привлекла почти полмиллиарда долларов инвестиций.
Критики отмечают, что большинство иностранных вложений приходится на элитную недвижимость.
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Изменения направлены на стимулирование инвестиций в научные и культурные проекты, а также создание рабочих мест в экономически неблагополучных регионах.
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