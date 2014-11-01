Португалия снова перехватывала в своем небе российские бомбардировщики

По словам министра обороны Португалии Хосе Педро Агуиар-Бранко, португальские истребители успешно перехватили, идентифицировали и выдворили два российских самолета из международного воздушного пространства под португальской юрисдикцией, передает канал 24 со ссылкой на Reuters

"Система снова сработала. Воздушные силы готовы выполнять эти миссии каждый раз, когда Воздушное командование НАТО запросит",— отметил глава оборонного ведомства Португалии.

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По данным агентства, речь идет о двух бомбардировщиках Ту-95, которые пролетели рядом с траекторией захода на посадку коммерческих самолетов в международном аэропорту Лиссабона.

Ранее, 29 октября, самолеты НАТО, включая португальские, отследили российские самолеты над Атлантикой, а также Черным и Балтийским морями. Воздушное пространство НАТО при этом российские самолеты не нарушали, однако в альянсе отметили, что частота таких инцидентов, а также продвижение самолетов дальше на юг, являются необычными.