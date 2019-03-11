За минуты до смерти: блогеры из РФ сняли видео перед авиакатастрофой в Эфиопии

Перед тем, как садиться в самолет россияне записали видео с аэропорта.

Блогеры из России сняли видео с аэропорта в Эфиопии за несколько минут до авиакатастрофы Boeing-737 неподалеку от Аддис-Абебы, в которой они погибли.

Об этом пишет ТСН.иа со ссылкой на Metro.

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Супруги Екатерина и Александр Поляковы из Москвы работали в "Сбербанке", а в Эфиопии ждали пересадку в Кению, где планировали отдохнуть.

"1,5 часа пересадки и летим в Кению", - подписала Екатерина свое последнее в жизни видео, сделанное в аэропорту Аддис-Абебы.

На видео, которое было опубликовано еще раньше, россияне зафиксировали свою остановку в Куала-Лумпуре перед полетом в Аддис-Абебу.

"Ровно год назад мы ехали в Азию, теперь летим в Африку. А раньше казалось, что поездка в Москву уже подвиг. Это в очередной раз доказывает, что рамки и границы мы рисуем себе сами", - так подписала свой последний пост в Instagram Екатерина Полякова.

Напомним, 10 марта в Эфиопии всего за шесть минут после взлета разбился пассажирский Boeing компании Ethiopian Airlines, на борту которого находилось более 157 человек. Ни один человек на борту не выжил. Самолет был одним из последних разработок Boeing - Boeing 737 Max.