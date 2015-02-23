У собравшихся в Сирию французов конфисковали паспорта

Эта мера предусмотрена поправками, внесенными в антитеррористическое законодательство страны в ноябре прошлого года, передает Би-би-си.

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Сообщается, что паспорта были конфискованы на полгода, однако правоохранительные органы Франции могут принять решение о продлении этого срока.

Премьер-министр страны Мануэль Вальс сообщил, что конфискация паспортов может быть применена в отношении еще ряда граждан, которые, предположительно, могут уехать в Сирию.

Ранее премьер заявил, что число французских граждан, которые уже уехали к джихадистам в Сирию и Ирак, а также тех, кто это собирается еще сделать, достигает 1400.