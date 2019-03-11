Washington Post: Тролли Кремля изображают остроумных американцев, а не пьяных медведей с ломаным английским

Российские тролли хорошо изучили американскую аудиторию и научились добиваться «вирусного» распространения в социальных сетях.

10 сентября 2018 года пользователь @PoliteMelanie написал более чем 20 тысячам своих читателей в Twitter: «Критиковать Дональда Трампа в книге – не честно. Это все равно, что критиковать амиша на телевидении».

На следующий же день издание Chicago Tribune объявило это сообщение победителем конкурса «Твит недели». Однако, когда читатели чикагской газеты голосовали, они не знали, что их фаворит - тролль России, пишет Washington Post. Страница @PoliteMelanie оказалась частью хорошо скоординированной сети российских фальшивых аккаунтов в социальной сети, за которыми американское издание следило во время среднесрочных выборов в США в 2018 году. Оценка того, какие материалы, из каких источников и с какой периодичностью появлялись на странице, разоблачила то, что им ей самом деле руководят сотрудники российского «Агентства интернет-исследований», известного как фабрика троллей.

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Это тайная организация в Санкт-Петербурге, которую финансирует российских олигарх и «повар Владимира Путина» Евгений Пригожин. Фабрика троллей годами работает над тем, чтобы влиять на политические диалоги в социальных сетях по всему миру. Многим кажется, что сообщения российских троллей – это грубая, язвительная, «пьяная» атака, написанная на ломаном английском языке, которая содержит фальшивые «новости» или простую пропаганду Путина. Большинство американцев верят, что они смогут учуять российских троллей за километр и что они никогда не имели дело с ними. Но эту уверенность, однако, перечеркивает то, что делают люди Пригожина.

Издание пишет, что на протяжении прошлого года пыталось исследовать и изучить методы работы российской фабрики троллей, чтобы понять ее стратегии и тактики. Как и операции по дезинформации КГБ в прошлом, современные кампании ставят две главные цели.

"Во-первых, российские тролли пытаются усилить раскол и поляризовать США через идеологические споры. Пока мы деремся между собой, мы не обращаем внимание на то, что Путин делает в Украине или еще где-то. Во-вторых, они пытаются подорвать наше доверие к институтам, которые поддерживают силу нации и демократии. СМИ, наука, академические круги и выборы постоянно становятся целями для яда троллей. Россияне хотят еще больше разделить нас и вынудить нас недоверять тому, что обычно делало нас сильными», - пишет издание.

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Однако, как отмечает Washington Post, работа фабрики троллей значительно тоньше, часто остроумнее и органичнее, чем думают американцы. Операторы в Санкт-Петербурге понимают, как информация распространяется на платформах, которые они используют. Более того, они хорошо понимают, как эта информация достигает американской аудитории. Опираясь на теорию о том, что мух легче поймать на мед, сообщения троллей иногда не такие уж и негативные. Они остроумные, интересные и обнадеживающие – все для того, чтобы получить доверие подписчиков.

Тролль PoliteMelanie победил в конкурсе «Твит недели», потому что американцам его сообщение показалось смешным. Они распространяли его сообщения и подписывались на страницу по той же причине. Прежде чем Twitter удалил страницу PoliteMelanie, его сообщение о Трампе и амишах собрало 125 тысяч распространений и лайков. И это был даже не самый популярный твит. Другое сообщение стало темой горячего обсуждения на страницах блога Scary Mommy. А еще одно подхватил популярный юмористический сайт CollegeHumor.com. Всего российский тролль собрал около 25 тысяч подписчиков менее, чем за полгода, построив свой «бренд».

И сообщения других страниц с той же российской сети получили похожий успех. Их цитировали Washington Post, CNN, BuzzFeed, Al-Jazeera, New York Post и журнал Essence и еще много других.

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Анализ 2 миллионов англоязычных сообщений, которые Twitter обнародовал в прошлом июле, демонстрируют, что российские тролли набрали 30 миллионов лайков и 20 миллионов распространений среди 1866 англоязычных страниц за период между 2014 и 2017 годами. И данные указывают на то, что их успехи улучшались с каждым годом. Тролли не всегда бьют «в яблочко», но они, очевидно, хорошо разбираются в «вирусном явлении» в социальных сетях. Они очень хитро используют вопросы культуры и идентичности. Часто они первые, кто вносит новый раскол в обсуждение. И нередко эти дебаты переходят из Twitter в печатные СМИ. И темы очень разные: от вакцинации до игрока в американский футбол Колина Каперника. Российские тролли яро отстаивать обе стороны в ссоре. Делая это, они пытаются усилить раскол и сломать США идеологически.

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Именно поэтому фальшивые страницы фабрики троллей атакуют разные аудитории с помощью различных хорошо продуманных сообщений. В июне 2017 года фальшивый «пользователь» @Crystal1Johnson, который руководил группой Black Lives Matters, написал более чем 50 тысячам подписчиков: «Следует помнить, что наиболее образованная Первая леди в истории США – это афро-американская женщина с двумя дипломами «Лиги плюща» от Гарварда и Принстона». Это сообщение набрало почти полмиллиона лайков и распространений. И хоть оно на первый взгляд посылало позитивный месседж, на самом деле его можно было прочитать и как укор всем остальным женам президентов США. Тролли хорошо знают, что все зависит от того, кто читает сообщение.