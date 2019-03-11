цей матеріал доступний українською

Опоздал на две минуты: мужчина не сел в самолет, который разбился в Эфиопии

11:39, 11 марта 2019
Мир
325 0
Антониос Мавропулос остался жив из-за опоздания на самолет, который разбился в Эфиопии / фото Antonis Mavropoulos/Facebook

У себя в Facebook мужчина написал, что его не пустили на борт из-за того, что он не сдал вовремя свой багаж.

"Я опоздал на две минуты, когда я прибыл, посадка была закрыта... я смотрел на других пассажиров и был очень зол из-за того, что меня не пускали" – отметил он.

Читайте такжеПри крушении Boeing в Эфиопии погибли 19 сотрудников ООН

Также Мавропулос сообщил, что он был допрошен полицией, поскольку был единственным, кто не сел в самолет. При этом Мавропулос отметил, что его не стали долго допрашивать, так как между его опозданием и крушением лайнера не увидели логической связи.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился утром 10 марта через шесть минут после вылета из аэропорта Боле в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Лайнер выполнял рейс в кенийскую столицу Найроби.

В результате все 149 пассажиров и восемь членов экипажа погибли.

В авиакомпании заявили, что пилоты самолета сообщили о "трудностях" и запрашивали разрешение на посадку в аэропорту вылета.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Крушение Boeing в Эфиопии
Теги: #крушение самолета#Эфиопия#самолеты Boeing