Опоздал на две минуты: мужчина не сел в самолет, который разбился в Эфиопии

Гражданин Греции сообщил, что он был допрошен полицией, поскольку был единственным, кто не сел в самолет.

Гражданин Греции Антониос Мавропулос опоздал на самолет, который после взлета разбился в Эфиопии.

У себя в Facebook мужчина написал, что его не пустили на борт из-за того, что он не сдал вовремя свой багаж.

"Я опоздал на две минуты, когда я прибыл, посадка была закрыта... я смотрел на других пассажиров и был очень зол из-за того, что меня не пускали" – отметил он.

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Также Мавропулос сообщил, что он был допрошен полицией, поскольку был единственным, кто не сел в самолет. При этом Мавропулос отметил, что его не стали долго допрашивать, так как между его опозданием и крушением лайнера не увидели логической связи.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился утром 10 марта через шесть минут после вылета из аэропорта Боле в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Лайнер выполнял рейс в кенийскую столицу Найроби.

В результате все 149 пассажиров и восемь членов экипажа погибли.

В авиакомпании заявили, что пилоты самолета сообщили о "трудностях" и запрашивали разрешение на посадку в аэропорту вылета.