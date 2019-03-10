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В Мексике 13 человек были убиты при нападении на мужской клуб

01:21, 10 марта 2019
Мир
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В Мексике вооруженные люди напали на мужской клуб / REUTERS

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на Reuters, в субботу на рассвете по местному времени вооруженные люди подъехали к бару La Playa Men’s Club на трех машинах, ворвались в помещение и открыли стрельбу.

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На днях, президент Мексики Андреас Мануэл Лопес Обрадор объявил о начале полицейской операции по задержанию местного лидера преступной группировки по прозвищу "Эль Маро".

По официальным данным, в штате Гуанахуато высокий уровень насилия, связанного с хищениями нефти. При этом, местные наркокартели борются за контроль над территорией.

Местная пресса отмечает, что количество убийств в Саламанке в 2018 году удвоилось по сравнению с 2017-м.

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Теги: #стрельба#Мексика