В Мексике 13 человек были убиты при нападении на мужской клуб

В мексиканском штате Гуанахуато высокий уровень насилия, связанного с хищениями нефти.

По меньшей мере 13 человек убиты, еще семеро были ранены при стрельбе в ночном клубе в мексиканском штате Гуанахуато

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на Reuters, в субботу на рассвете по местному времени вооруженные люди подъехали к бару La Playa Men’s Club на трех машинах, ворвались в помещение и открыли стрельбу.

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На днях, президент Мексики Андреас Мануэл Лопес Обрадор объявил о начале полицейской операции по задержанию местного лидера преступной группировки по прозвищу "Эль Маро".

По официальным данным, в штате Гуанахуато высокий уровень насилия, связанного с хищениями нефти. При этом, местные наркокартели борются за контроль над территорией.

Местная пресса отмечает, что количество убийств в Саламанке в 2018 году удвоилось по сравнению с 2017-м.