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В Мексике принес присягу новый президент

22:07, 01 декабря 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в Twitter, который находится в Мексике с целью участия в инаугурации новоизбранного президента.

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"Новый президент Мексики Андрес Обрадор только что принес присягу и теперь выступает с обращением к народу Мексики, депутатам и гостям церемонии инаугурации. В центре послания - борьба с коррупцией, с бесчестием государственного руководства предыдущих десятилетий", - сообщил Кислица.

Он добавил, что для борьбы с безнаказанностью и коррупцией Обрадору необходимы будут как поддержка всего мексиканского народа, так и международных партнеров.

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Теги: #президент#выборы#Мексика