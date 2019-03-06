Rzeczpospolita: Украина идет на отчаянные шаги в борьбе с «Северным потоком-2»

Но ей стоило попробовать заинтересовать западных инвесторов своей ГТС намного раньше.

Киев открывает двери своей богатейшей энергетической компании для иностранных инвесторов, надеясь, что это как-то сдержит российские инвестиции в газопровод через Балтийское море.

Об этом пишет Rzeczpospolita, напоминая, как недавно глава «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев говорил о том, что украинская газотранспортная система потеряет свою ценность, если Россия запустит «Северный поток-2».

«Мы потеряем весь транзит. Особенно учитывая то, что есть еще и «Турецкий поток», который, вероятно, будет достроен и запущен до конца 2019 года», - говорил Коболев, добавив, что речь идет не только о деньгах, но и о безопасности. Потому что украинский транзит сдерживает Россию от «дальнейшей агрессии» против Украины.

Поскольку вопрос безопасности никак не тревожит европейские корпорации, которые инвестируют в российскую «трубу», Коболев предложил допустить больше иностранных фирм к управлению украинской ГТС в обмен на инвестиции. Это должно было бы укрепить позиции Украины в Европе в борьбе против «Северного потока-2».

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Однако, по мнению экспертов, Киев опоздал с таким предложением. И сейчас ему будет трудно заинтересовать иностранных инвесторов своей газотранспортной системой.

«Украина открыла двери для инвесторов, потому что ей уже нечего терять. Если система газопроводов останется без российского газа, доходы будут нулевые. В Киеве исходят из соображения, что этого можно еще не допустить. И хотят, чтобы Европа была заинтересована в транзите российского газа через Украину», - сказал Rzeczpospolita экономист и аналитик Dragon Capital Сергей Фурса.

По его мнению, все будет зависеть от инвесторов. Если они будут убеждены, что в ближайшее время «Северный поток-2» заработает, никто не захочет вкладывать деньги в украинскую ГТС.

«Кому нужна труба, через которую не будет перекачиваться газ. Иностранных инвесторов нужно было привлекать украинскими транзитными газопроводами гораздо раньше», - добавил он.