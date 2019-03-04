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В Чехии столкнулись два поезда, есть пострадавшие

22:08, 04 марта 2019
Мир
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На момент аварии в пассажирском поезде ехали 15 человек / eurointegration.com.ua

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Как сообщает Европравда со ссылкой на портал Ceske Noviny, столкновение произошло примерно на расстоянии 600 метров от последних зданий города.

На момент аварии в пассажирском поезде ехали 15 человек. В результате столкновения пять людей пострадали, двое из них в тяжелом состоянии. Причины аварии пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Испании возле Барселоны произошло столкновение двух пассажирских поездов, в результате чего один человек погиб, еще около сотни пострадали.

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Теги: #поезд#Чехия