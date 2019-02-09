В Испании столкнулись два поезда: около сотни пострадавших
В Испании вблизи Барселоны произошло столкновение двух пассажирских поездов, в результате чего один человек погиб, еще около сотни пострадали.
Об этом сообщает CCMA.
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Пригородные поезда столкнулись «лоб в лоб» на линии между городами Сан-Висенте-де-Кастельет и Манреса, северо-западнее Барселоны. Один из них направлялся в Барселону, а второй в Манресу.
На данный момент неизвестно, почему поезда оказались на одном пути.
В управлении гражданской защиты Каталонии сообщили, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 16 - в удовлетворительном, еще 76 - получили незначительные травмы.
🔴 NUEVO BALANCE 20.30 horas según @semgencat— Protecció civil (@emergenciescat) February 8, 2019
1 persona muerta
3 graves
16 menos graves
76 leves
100 personas ilesas aprox.#ProteccioCivil#FERROCAT