цей матеріал доступний українською

В Испании столкнулись два поезда: около сотни пострадавших

04:40, 09 февраля 2019
Мир
13 0
Один из поездов направлялся в Барселону, а второй в Манресу / фото ccma.cat

В Испании вблизи Барселоны произошло столкновение двух пассажирских поездов, в результате чего один человек погиб, еще около сотни пострадали.

Об этом сообщает CCMA.

Читайте такжеШесть человек погибли в результате железнодорожной аварии в Дании

Пригородные поезда столкнулись «лоб в лоб» на линии между городами Сан-Висенте-де-Кастельет и Манреса, северо-западнее Барселоны. Один из них направлялся в Барселону, а второй в Манресу.

На данный момент неизвестно, почему поезда оказались на одном пути.

В управлении гражданской защиты Каталонии сообщили, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 16 - в удовлетворительном, еще 76 - получили незначительные травмы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Испания#столкновение поездов