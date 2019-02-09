В Испании столкнулись два поезда: около сотни пострадавших

На данный момент неизвестно, почему поезда оказались на одном пути.

В Испании вблизи Барселоны произошло столкновение двух пассажирских поездов, в результате чего один человек погиб, еще около сотни пострадали.

Об этом сообщает CCMA.

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Пригородные поезда столкнулись «лоб в лоб» на линии между городами Сан-Висенте-де-Кастельет и Манреса, северо-западнее Барселоны. Один из них направлялся в Барселону, а второй в Манресу.

На данный момент неизвестно, почему поезда оказались на одном пути.

В управлении гражданской защиты Каталонии сообщили, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 16 - в удовлетворительном, еще 76 - получили незначительные травмы.