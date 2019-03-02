США и Южная Корея анонсировали отмену масштабных военных учений

Представители администрации президента США давно указывали, что учения будут сокращены в размерах по итогам саммита президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Должностные лица США и Южной Кореи анонсировали отмену масштабных военных учений на Корейском полуострове.

Согласно заявлению от 1 марта, эти маневры заменят меньшими по объему учениями, сообщает Радіо Свобода.

В частности, Пентагон планирует навсегда прекратить маневры Foal Eagle и Key Resolve, которые обычно проводятся весной.

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Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона при администрации президента Барака Обамы Абрахам Денмарк заявил, что решение о прекращении маневров будет иметь «серьезные последствия для готовности» вооруженных сил США и Южной Кореи в противостоянии угрозе из Северной Кореи.

«Зачем вести переговоры с Соединенными Штатами, когда они идут на уступки бесплатно», – написал Денмарк в Twitter.

Представители администрации президента США давно указывали, что учения будут сокращены в размерах по итогам саммита президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Впрочем второй саммит лидеров во Вьетнаме завершился без соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова.

Why negotiate with the United States when it makes concessions for free? Major implications for readiness and, over time, presence. https://t.co/B6KRg6daG3 — Abraham M. Denmark (@AbeDenmark) March 1, 2019

Вашингтон и Сеул более десяти лет проводят маневры с участием тысяч военнослужащих. Трамп приостановил эти учения в прошлом году, заявив о желании сократить расходы и ослабить напряженность в отношениях с Северной Кореей.