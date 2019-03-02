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В ДТП под Москвой пострадали 4 украинцев

14:45, 02 марта 2019
Мир
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Обеспечивается консульское сопровождение оказания пострадавшим необходимой помощи / фото Ruslan Forostyak

Об этом сообщает Департамента консульской службы МИД Украины в Twitter со ссылкой на консула Украины в Москве.

"Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет. Обеспечивается консульское сопровождение оказания пострадавшим необходимой помощи", - говорится в сообщении.

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Ранее в Польше автобус с украинцами попал в смертельное ДТП.

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Теги: #ДТП#Москва