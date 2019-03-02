В ДТП под Москвой пострадали 4 украинцев

Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет.

В результате ДТП под Москвой в субботу пострадали четверо граждан Украины.

Об этом сообщает Департамента консульской службы МИД Украины в Twitter со ссылкой на консула Украины в Москве.

Консул Украины в Москве: в результате ДТП под Москвой пострадали четыре граждане Украины. Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет. Обеспечивается консульский сопровождение оказания пострадавшим необходимой помощи. pic.twitter.com/nPD3ugWpC6 — Украинцам в мире (@UkrZaKordonom) March 2, 2019

"Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет. Обеспечивается консульское сопровождение оказания пострадавшим необходимой помощи", - говорится в сообщении.

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