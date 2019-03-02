В ДТП под Москвой пострадали 4 украинцев
14:45, 02 марта 2019Мир
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Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет.
Обеспечивается консульское сопровождение оказания пострадавшим необходимой помощи / фото Ruslan Forostyak
В результате ДТП под Москвой в субботу пострадали четверо граждан Украины.
Об этом сообщает Департамента консульской службы МИД Украины в Twitter со ссылкой на консула Украины в Москве.
Консул Украины в Москве: в результате ДТП под Москвой пострадали четыре граждане Украины. Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет. Обеспечивается консульский сопровождение оказания пострадавшим необходимой помощи. pic.twitter.com/nPD3ugWpC6— Украинцам в мире (@UkrZaKordonom) March 2, 2019
"Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет. Обеспечивается консульское сопровождение оказания пострадавшим необходимой помощи", - говорится в сообщении.
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