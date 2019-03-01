Süddeutsche Zeitung: Ким Чен Ын окружил себя могущественными женщинами

Сестра, жена и любимая певица имеют сильное влияние на северокорейского диктатора и его режим

На рассвете во вторник бронепоезд Ким Чен Ына остановился в китайском городе Наньнин недалеко от границы с Вьетнамом.

Одетый в черное пальто диктатор Северной Кореи вышел на платформу и закурил. Его сестра Ким Йо Йон стала рядом, держа для «вождя» хрустальную пепельницу. Жена диктатора Ли Соль Чжу тоже была на платформе, так же как и певица Хйон Сон Воль из северокорейского ансамбля «Моранбонг». Кадры этого «перекура» облетели весь мир благодаря репортажу японской телекомпании TBS, журналистам которой удалось все снять, пишет Süddeutsche Zeitung.

Отец нынешнего лидера КНДР – Ким Чен Ир - был женат дважды и поддерживал долгосрочные отношения с тремя любовницами. Но он никогда не показывался на публике с женой. Пропаганда Северной Кореи также «слепила» из бабушки диктатора Ким Чен Сук национального героя и образ «матери Кореи». Но она умерла еще в 1949 году.

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В отличие от самого Ким Чен Ына, его 30-летняя сестра присоединилась к аппарату правления Трудовой партии сразу после окончания университета. Она возглавляет отдел пропаганды уже четыре года. Ким Йо Йон всегда рядом с могущественным братом на всех его выступлениях. Когда он подписывает документы, она подбегает и дает ему ручку, а потом перелистывает страницы.

«Ким Йо Йон играет важную роль в имидже Ким Чен Ына», - объясняет эксперт Джей Сон из Университета Мельбурна.

«Она заботится о том, чтобы он не был скованным и чувствовал себя комфортно перед камерами, а также на международных встречах. Она руководит его выступлениями з-за кулис», - добавил эксперт.

На официальных фото она обычно наполовину спрятана за колонной или стоит где-то скраю. Издание пишет, что во время переговоров с Госсекретарем США Майком Помпео Ким Чен Ын сказал: «Я отец и муж. У меня есть дети и я не хочу, чтобы мои дети несли на себе бремя ядерного оружия всю свою жизнь». Об этом рассказали члены команды американского дипломата. Вместе со своей женой Ли Соль Чжи диктатор пытается быть образцом современной пары. Она обычно одета в легкие платья западных брендов и держит сумочку от Chanel. Автократ держит ее за руку или же она держится за его локоть. Такое было невозможно даже в Южной Корее еще не так давно.

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Ли создала новый имидж женщины для элит Северной Кореи. Она не часто появляется рядом со своим могущественным мужем, как того требуют традиции. Эксперты считают, что Ли имеет большое влияние на диктатора и его режим. А его сестра сделала из нее идеальную первую леди КНДР, осовремененную версию своей бабушки.

Значительное влияние в Пхеньяне имеет и певица Хйон Сон Воль, которая теперь популярна и в Южной Корее.

«Но она работает не на имидж Кима, а пытается быть воплощением красивой Кореи», - пояснил Сон.

Несколько лет назад были сообщения о причастности певицы к сексуальному скандалу. Южнокорейские СМИ впоследствии даже писали, что Хйон казнили. Но потом она сыграла важную роль в процессе сближения двух Корей во время зимних Олимпийских игр в 2018 году.

«Северной Корее нужен позитивный, менее угрожающий имидж. А преимущественно мужской и милитаристский образ не помогает избавиться от санкций или улучшить отношения между Кореями», - сказал Сон, добавив, что на Севере влияние женщин будет расти.