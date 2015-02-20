Российская власть запретила проведение оппозиционного марша первого марта в центре Москвы

Московские власти отказали в проведении оппозиционного митинга 1 марта в центре Москвы.

Об этом сообщил представитель движения "Солидарность" Сергей Давидис, сообщает Эхо Москвы.

В качестве альтернативы предложено провести акцию в Марьино.

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Алексей Навальный, судя по всему, не сможет принять участие в акции. Накануне Пресненский суд приговорил его к 15 суткам административного ареста за раздачу листовок в метро. Защита намерена обжаловать это решение.

Ранее Навальный заявил, что не возражает против шествия в Марьино. Политик отметил, что это его личное мнение, и выразил готовность принять участие в несанкционированной акции.