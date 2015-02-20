Очередной "гумконвой" из России отправился в Дебальцево

Колонна из России с "гуманитарной помощью" отправилась в Донбасс. Об этом сообщил ТАСС замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Олег Воронов.

В состав "гумконвоя" вошли более 30 автомобилей, которые везут свыше 200 тонн груза, якобы предназначенного для жителей Дебальцево и ряда других населенных пунктов Донбасса.

Читайте такжеРоссия направила в Ростов-на-Дону "воздушный" гумконвой для Донбасса

Перед границей колонна разделится на две.

"15 автомобилей отправятся в Донецк и столько же - в Луганск. В два региона будет доставлено одинаковое количество грузов - более 100 тонн в каждый", - уточнил Воронов.

Колонна была сформирована в экстренном порядке в Ростовской области.