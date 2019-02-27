Трамп заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с Ким Чен Ыном (видео)
19:40, 27 февраля 2019Мир
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Президент США отметил, что встреча лидеров двух стран прошла хорошо.
Дональд Трамп и Ким Чен Ын / REUTERS
Американский президент Дональд Трамп заявил, что очень ждет новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое.
Об этом он написал в твиттере.
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Президент США отметил, что встреча лидеров двух стран прошла хорошо. Кроме того, он доволен и их совместным ужином.
«Очень хороший диалог. С нетерпением жду продолжения нашего диалога», — добавил Трамп.
Ранее Трамп назвал Ким Чен Ына «великим лидером» и рассказал о будущем КНДР.
Президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын прибыли на саммит США-КНДР в Ханое 27 февраля.
Great meeting and dinner with Kim Jong Un in Hanoi, Vietnam tonight. Looking forward to continuing our discussions tomorrow! #HanoiSummitpic.twitter.com/J3x6lUGzjS— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 27, 2019
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