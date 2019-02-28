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Из банка Венесуэлы вывезли 8 тонн золота - СМИ

08:17, 28 февраля 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщили три правительственных источника и представителя Национальной ассамблеи, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

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По данным источников агентства, золото вывозилось на правительственном спецтранспорте, когда глава Центробанка Каликсто Ортега находился за рубежом.

В Центробанке не стали комментировать эту информацию, где в настоящее время находится золото, неизвестно.

Оппозиционный депутат Национальной ассамблеи Анхель Альварадо заявил, что золото планируют продать незаконно.

Напомним, в конце января Национальная ассамблея Венесуэлы, большинство депутатов которой находятся в оппозиции к президенту Николасу Мадуро, потребовала прояснить ситуацию с попыткой вывезти в Россию около 20 тонн золота.

Правительство США, в свою очередь, призвало другие страны не участвовать в сделках по приобретению золота и нефти у Венесуэлы, заявив, что зафиксированы попытки разворовывания принадлежащих стране активов.

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Теги: #политический кризис в Венесуэле