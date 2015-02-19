Исландия заявила о нарушении воздушного пространства самолетами ВВС России - СМИ

Служба береговой охраны Исландии сообщила о том, что российские самолеты нарушили воздушное пространство страны.

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Блумберг.

Как говорится в заявлении береговой охраны, речь идет о двух стратегических бомбардировщиках Ту-95, которые якобы дважды были замечены 18 февраля в районе исландского побережья. Уточняется, что самолеты пролетели на расстоянии примерно 26 морских миль от береговой линии острова.

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«Как неоднократно заявляли в Минобороны в ответ на аналогичные сообщения различных стран Северной и Центральной Европы, а также Америки, ВВС РФ осуществляют плановые полеты вдоль границ России и за их пределы в строгом соответствии с международными нормами, не нарушая ничьих границ.

В последние годы Дальняя авиация России планомерно увеличивает количество и продолжительность таких плановых полетов, чем вызывает озабоченность НАТО. Североатлантический альянс со своей стороны также наращивает присутствие в Восточной Европе», сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 февраля, в Минобороны Великобритании заявили, что истребители британских ВВС были подняты в воздух, после того как два российских военных самолета были замечены у побережья в графстве Корнуолл на юге страны.

По словам представителя ведомства, истребители сопровождали российские самолеты до тех пор, пока они не покинули зону экономических интересов страны.

При этом сообщается, что российские самолеты не нарушали суверенного воздушного пространство Британии.

Справка УНИАН. В НАТО в ноябре 2014 года сообщили об усилении активности российских военных самолетов вблизи границ ЕС.

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Североатлантический альянс за прошлый год более 400 раз поднимал в воздух свои самолеты, реагируя на российские маневры в международном европейском воздушном пространстве. Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, таким образом, на 50% увеличилось количество случаев "воздушной тревоги", по сравнению с предыдущим годом.

15 декабря 2014 года Столтенберг заявил, что российские самолеты возле границ и воздушного пространства стран альянса представляют угрозу для гражданской авиации.