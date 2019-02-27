Der Spiegel: Украина пережила тяжелые годы и для многих назад пути нет

Внутренние переселенцы до сих пор не могут вернуться домой на Донбасс, который президент им обещал вернуть

Сначала была революция на Майдане, потом – аннексия Крыма и война. Бои на Донбассе продолжаются уже почти пять лет. И перед президентскими выборами украинцы делятся взглядами на свою страну.

Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel, которое решило собрать истории украинцев. В новом выпуске немецкие журналисты написали об Ольге Белчароевой, которая не может вернуться домой на Донбасс из-за войны.

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Для встречи она назвала свой адрес. Это место – Межигорье, которое люди в Украине называют «Музеем коррупции». Бывший президент Виктор Янукович обустроил для себя шикарный особняк с мраморными залами, водопадами, саунами и частным зоопарком. Здесь есть и теннисные корты, и поле для гольфа, и площадка для вертолета. Место стало примером невероятного самообогащения бывшего главы государства и его семейного клана.

47-летняя Ольга спокойно и с горечью в голосе говорит о чрезвычайной роскоши, на которую Янукович позволял себе тратить миллиарды евро из государственного кармана. Она указывает на теплое озеро, в котором даже в холодное время года плавают утки, на украшенный мозаикой бассейн в покрытом деревом доме для сауны. Большие колонны в римском стиле построены рядом с особняком на верхушке склона. Встреча украинки с немецкими журналистами состоялась в туманный день в феврале. Когда Ольга смотрит на Днепр, ее губы растягиваются в горькой улыбке. Женщина рассказывает о том, насколько для Януковича было важно смотреть на воды реки.

«Он вызвал специалистов на вертолете, чтобы они с воздуха срезали деревья», - рассказала она.

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Более чем четыре года Ольга водит экскурсии по позолоченному имению в Межигорье. Это была ее идея рассказывать о месте, которое важнее, чем Янукович. Мусульманка, замужем за выходцем из Чечни, приехала в имение из Донецка, откуда бывший украинский президент-беглец был родом. Сегодня боевики России ведут там войну против Украины, поддерживая оккупационный режим. Порой снаряды попадают в мирных людей. Война на Донбассе почти исчезла из заголовков международных газет. Согласно данным немецкого «Красного креста», 2,8 миллиона человек были вынуждены бежать от войны. Часть из них уехали в Россию, где Янукович тоже сейчас живет. Он бежал в соседнюю страну, оставив за собой сотню убитых на Майдане демонстрантов. 1,6 миллиона людей теперь считаются внутренними переселенцами, которые живут в других частях Украины.

Для Ольги ситуация была ясна с самого начала. Она собственными глазами видела, как со стороны России весной 2014 года сначала пришли вооруженные мужчины в гражданской одежде, потом наемники в зеленых униформах без опознавательных знаков с тяжелым оружием. Танки с российскими флагами ворвались в Донецк.

Было время, когда флаги менялись по несколько раз на день на здании областной администрации. Иногда там стоял флаг Украины, а иногда самопровозглашенной «ДНР».

«Все зависело от того, кто кого звал и кто кого боялся», - говорит Ольга, называя эти воспоминания «болезненными».

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В какой-то момент раздался взрыв, который был слышен по всему центру Донецка, где женщина жила с семьей. Позже в аэропорту началась ожесточенная битва между солдатами Украины и пророссийскими боевиками. 13 июля Ольга и несколько ее родственников упаковали вещи в машину и уехали из города. В Межигорье она вместе с мужем и двумя детьми приехала случайно. С того момента семья живет на первом этаже, занимая простые помещения для охраны. Всего в Межигорье живет 20 семей-переселенцев.

По словам Ольги, надежды на возвращение домой нет. Дружные соседи в Донецке поддерживают в порядке их старое жилье. А другие соседи уже забрали себе часть вещей семьи. Когда женщина говорит об этом, ее голос начинает горько дрожать. Ольга говорит, что не получает никакой помощи от государства. Зато на помощь приходят волонтеры, которые принесли посуду, холодильник, зимнюю одежду, а в первый период привозили продукты и лекарства. Президент Петр Порошенко на прошлых выборах обещал вернуть Донбасс. Но он так и не смог выполнить свое обещание, за что потом публично попросил прощения.

«Пока украинская власть не вернется на Донбасс, для нас путь назад закрыт», - говорит Ольга, объясняя, что дома все знают о ее проукраинской позиции. И из-за этого над ней нависла «смертельная угроза».